В Чили произошло землетрясение магнитудой 5,0, сообщает корреспондент ДОФы со ссылкой на RT. Согласно данным специалистов, эпицентр сейсмособытия находился на расстоянии 94 км к юго-востоку от населенного пункта Калама.
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