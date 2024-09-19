В Архангельске подвели итоги областного турнира по настольному теннису

В региональных соревнованиях приняли участие 40 спортсменов из Северодвинска, столицы Поморья и МирногоРозыгрыш Кубка Архангельской области по настольному теннису среди мужчин и женщин состоялся в КНТ «Родина», сообщили в министерстве спорта региона.
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