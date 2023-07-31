Коммунальщикам предложили упростить взыскание долгов по ЖКХ

Сергей Терентьев

ЖКХ, народ не оплачивает ибо есть закон оплачивать ЖКУ, а услуги это кабеля, трубу с газом и водой и теплом, по ним вода течет и они не нуждаются в услугах, а значит и это означает муниципалитета города исполняет свой устав закупает ресурсы договором купли и продажи и становиться потребителем, и там нигде нет в договоре оплачивать пении или услуги ЖКХ. Так что чиновники готовят свои оферты в отношения населения, нарушая все законы и права и свободы и воли народа, и они преступники, хотят уже купленную и оплаченные ресурсы РФ, уже обманным путем ограбить и навязать населению аферу как будто они должны покупать ресурсы и оплатить их, а закона нет покупать ресурсы для муниципалитета ибо ЖКХ и ЖКУ, это все хозяйство мэрии.