Парламентская газета

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Коммунальщикам предложили упростить взыскание долгов по ЖКХ

Коммунальщикам предложили упростить взыскание долгов по ЖКХ

Необходимо дать ресурсноснабжающим организациям, операторам по обращению с твердыми коммунальными отходами и управляющей компании право на получение персональных данных граждан в составе выписки из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

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Комментарии
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Сергей Терентьев
ЖКХ, народ не оплачивает ибо есть закон оплачивать ЖКУ, а услуги это кабеля, трубу с газом и водой и теплом, по ним вода течет и они не нуждаются в услугах, а значит и это означает муниципалитета города исполняет свой устав закупает ресурсы договором купли и продажи и становиться потребителем, и там нигде нет в договоре оплачивать пении или услуги ЖКХ. Так что чиновники готовят свои оферты в отношения населения, нарушая все законы и права и свободы и воли народа, и они преступники, хотят уже купленную и оплаченные ресурсы РФ, уже обманным путем ограбить и навязать населению аферу как будто они должны покупать ресурсы и оплатить их, а закона нет покупать ресурсы для муниципалитета ибо ЖКХ и ЖКУ, это все хозяйство мэрии.
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1 д.
Vitaly Arkhipov
Слуцкий видимо Райкина не смотрел, а зря. Тогда бы он знал выражение &quot; Ну и дураки же вы все &quot;  и многое другое.
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16 час.

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