Житель Усть-Илимска отсудил 500 тысяч рублей за профессиональное заболевание

В Усть-Илимске бывший работник потребовал с предприятия по добыче драгоценных металлов 500 тысяч рублей за приобретённое профессиональное заболевание, которое привело к утрате трудоспособности, сообщает региональная прокуратура.
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