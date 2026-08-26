В Москве 28 августа пройдет голосование о переносе памятника Пушкину

Москвичам предложат выразить свое мнение о возвращении памятника Александру Пушкину на его историческое место у Тверского бульвара в рамках тестирования столичной системы электронного голосования, которое состоится 28 августа.
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