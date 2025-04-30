Компоненты СВУ для теракта в ХМАО доставили транзитом через Польшу и Литву

Компоненты для самодельного взрывного устройства для осуществления теракта в Ханты-Мансийске, при сборке которого произошел взрыв и пострадали люди, были доставлены транзитом через Польшу, Литву и Белоруссию.
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