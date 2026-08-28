«Спартаковцы «съели» Соболева и Глушенкова» - Щербаченко

Старший тренер «Уфы», экс-наставник «Балтики», «Мордовии», «Ротора» и «Кубани» Фёдор Щербаченко в интервью «Спорт уик-энду» высказался о поражении «Зенита» от московского «Спартака» (0:2) в пятом туре РПЛ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии