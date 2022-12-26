Интересные фотографии известных людей

Подборка фотографий актеров, актрис и всем известных людей.Марина Неёлова, 1974 годОлег Ефремов и Алла Покровская привезли сына Мишу в школу в первый класс, 1970 год Владимир Винокур с родителями Наталья Гундарева и Владимир Ильин в спектакле «Агент 00», 1986 год Кирилл Лавров в гримерной Ленинградского академического Большого драматического театра им.
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