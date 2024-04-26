Ближний Восток на грани войны

Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS Израиль, ударив по консульству Ирана в Сирии, убив там двоих генералов и пятерых офицеров корпуса стражей исламской революции, несомненно рассчитывал на силовой ответ и надеялся, что за него впишутся Соединённые Государства Америки: у них с Ираном давнее противостояние.