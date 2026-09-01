Почему американцы снова не летят на Луну.

Карикатура от автора И это факт! И действительно многие современники задаются этим вполне логичным вопросом.
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