Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Почему американцы снова не летят на Луну.

Почему американцы снова не летят на Луну.

Карикатура от автора И это факт! И действительно многие современники задаются этим вполне логичным вопросом.

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