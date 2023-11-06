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Любимая дача Пугачевой упала в цене почти в два раза

Любимая дача Пугачевой упала в цене почти в два раза

74-летняя певица Алла Пугачева пару дней назад тайно покинула Россию и воссоединилась с супругом Максимом Галкиным*, но поклонники до сих пор гадают, для чего Народная артистка приезжала в страну всего на пару дней.

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