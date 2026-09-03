Горячие красавицы юга на портретах Хосе Круса Эрреры

Художник Хосе Крус Эррера (José Cruz Herrera) один из самых известных испанских живописцев 20 века. Его портреты и пейзажи завораживают и передают характер человека и атмосферу места лучше фотографий.
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