После шквала: энергетики восстановили электроснабжение в одном городе и 12 поселениях Астраханской области

По данным «Россети Юг» – «Астраханьэнерго», после прошедшего вчера по региону шквалистого ветра его последствия устраняют 62 бригады энергетиков, в которых задействованы около 250 специалистов и 93 единицы спецтехники.
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