Microsoft не разрешит закрывать OneDrive, пока пользователь не объяснит причину В пр...

Microsoft не разрешит закрывать OneDrive, пока пользователь не объяснит причинуВ прошлом месяце Microsoft усложнила загрузку Google Chrome через Edge, добавив опрос о причинах нежелания работать с браузером софтверного гиганта.
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