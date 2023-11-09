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Microsoft не разрешит закрывать OneDrive, пока пользователь не объяснит причину В пр...

Microsoft не разрешит закрывать OneDrive, пока пользователь не объяснит причину В пр...

Microsoft не разрешит закрывать OneDrive, пока пользователь не объяснит причинуВ прошлом месяце Microsoft усложнила загрузку Google Chrome через Edge, добавив опрос о причинах нежелания работать с браузером софтверного гиганта.

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