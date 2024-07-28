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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мишарина о 1500 м вольным стилем в финале Кубка России: «Позорный результат. Я просто взяла и опозорилась перед всеми»

Ксения Мишарина победила в заплыве на 1500 метров вольным стилем с результатом 16.17,23.  «Я считаю, что это просто позорный результат.

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