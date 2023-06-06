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Харвестер: на что обратить внимание при выборе

Харвестер: на что обратить внимание при выборе

Харвестер – многооперационная самоходная лесосечная техника на гусеничной или колесной базе, способная выполнять целый ряд операций – валку, обрезку сучьев, пакетирование и раскряжевку сортиментов на лесосеке при выборочных и сплошных рубках.

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