Харвестер: на что обратить внимание при выборе

Харвестер – многооперационная самоходная лесосечная техника на гусеничной или колесной базе, способная выполнять целый ряд операций – валку, обрезку сучьев, пакетирование и раскряжевку сортиментов на лесосеке при выборочных и сплошных рубках.
Харвестер – многооперационная самоходная лесосечная техника на гусеничной или колесной базе, способная выполнять целый ряд операций – валку, обрезку сучьев, пакетирование и раскряжевку сортиментов на лесосеке при выборочных и сплошных рубках.
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