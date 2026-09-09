Стало известно имя нового капитана сборной Аргентины после ухода Месси

28-летний защитник мадридского «Атлетико» Кристиан Ромеро станет новым капитаном сборной Аргентины. Такую информацию распространил телеканал TyC Sports.
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