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Набиуллина оценила влияние ударов украинских дронов на инфляцию в России

Набиуллина оценила влияние ударов украинских дронов на инфляцию в России

По словам руководителя Центробанка Эльвиры Набиуллиной, атаки украинских беспилотников на объекты логистики пока не оказывают заметного влияния на рост цен в России.

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