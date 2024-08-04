Medical Insider

71 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Руслан Хусаинов
    а откуда вы знали?! например эти "тупые ученые" изучили более 60 000 записей о рождении с данными мониторинга воздуха...Ученые выяснили, ...

Длительная диета с низким содержанием углеводов может быть эффективным методом лечения дислипидемии при сахарном диабете 2 типа

Согласно обзору, опубликованному в научном журнале «Journal of Diabetes Investigation», для людей с диабетом 2 типа низкоуглеводная диета (НУД) в долгосрочной перспективе может быть эффективным способом лечения дислипидемии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх