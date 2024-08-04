Длительная диета с низким содержанием углеводов может быть эффективным методом лечения дислипидемии при сахарном диабете 2 типа

Согласно обзору, опубликованному в научном журнале «Journal of Diabetes Investigation», для людей с диабетом 2 типа низкоуглеводная диета (НУД) в долгосрочной перспективе может быть эффективным способом лечения дислипидемии.
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