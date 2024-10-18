На фоне прорвала грунта и ЧП с автобусом, угодившим в промоину с кипятком. На Кронштадтской улице «Теплосеть» 4 октября начала реконструкцию тепломагистиали «Дачная».
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На фоне прорвала грунта и ЧП с автобусом, угодившим в промоину с кипятком. На Кронштадтской улице «Теплосеть» 4 октября начала реконструкцию тепломагистиали «Дачная».