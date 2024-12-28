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Макеевка: предотвращена атака БПЛА на машиностроительный завод в ДНР

Макеевка: предотвращена атака БПЛА на машиностроительный завод в ДНР

В Макеевке, ДНР, УФСБ России предотвратила атаку украинского БПЛА на машиностроительный завод. Вражеский дрон был подавлен системой "Купол Донбасса", а его фрагменты уничтожены.

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