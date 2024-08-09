Группа «Катюша» встретилась с контрактниками в Едином пункте отбора на военную службу в Москве

Артисты исполнили несколько песен и пожелали присутствующим здоровья и силы духа Участницы группы «Катюша» — Нана Хатл, Юлия Поленкова и Анастасия Щепакина — выступили с концертом для военнослужащих в Едином пункте отбора на военную службу по контракту, сообщает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».