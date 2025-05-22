Враг круглые сутки пытается прорваться к Москве и атакует другие регионы, в Минобороны сообщили данные по отраженному налёту.
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