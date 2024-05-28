«Было страшно выходить из машины» Россияне стремятся попасть в США. Какие опасности их там поджидают?

Соединенные Штаты Америки, несмотря на все трудности и препоны, по-прежнему манят россиян. Огромные очереди на визы, заоблачные цены на билеты и допросы на границе – все это путешественники готовы преодолеть, чтобы ступить на заветную американскую землю.
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