«Было страшно выходить из машины» Россияне стремятся попасть в США. Какие опасности их там поджидают?

Соединенные Штаты Америки, несмотря на все трудности и препоны, по-прежнему манят россиян. Огромные очереди на визы, заоблачные цены на билеты и допросы на границе – все это путешественники готовы преодолеть, чтобы ступить на заветную американскую землю.