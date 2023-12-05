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Федор Чалов: «Мечта вернуться в Европу у меня есть»

Федор Чалов: «Мечта вернуться в Европу у меня есть»

«Европа? Мечта туда вернуться у меня есть», – сказал форвард ЦСКА. Ранее Чалов уже успел поиграть за швейцарский «Базель».

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