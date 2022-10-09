udm-info

204 подписчика

Глава Удмуртии: Благодаря работникам АПК мы нарезаем на завтрак вкусный хлеб

Глава Удмуртии: Благодаря работникам АПК мы нарезаем на завтрак вкусный хлеб

«Благодаря им мы нарезаем на завтрак вкусный хлеб и наливаем на ночь детям стакан молока. Они обеспечивают жителей нашей республики качественными, экологичными продуктами и стоят на страже продовольственной безопасности страны», - написал Бречалов.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх