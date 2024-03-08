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Снова Питер: Два летательных аппарата «небратьев» вновь добрались до Питера

Снова Питер: Два летательных аппарата «небратьев» вновь добрались до Питера

В последние дни внимание общественности снова приковано к воздушному пространству над Россией, где наблюдается активизация применения беспилотных летательных аппаратов «небратьев».

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Комментарии
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Лев Добрый
Под видом украинских БПЛА, со смертью играют эстонские фашисты!👀😜👈⚔️😱
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11 час.

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