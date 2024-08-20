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Получили разрушение: ВСУ применяют итальянское оружие для ударов по Крыму

Получили разрушение: ВСУ применяют итальянское оружие для ударов по Крыму

Оружие итальянского производства с высокой долей вероятности используется ВСУ не только в зоне специальной военной операции, но и для ударов по Крыму и другим регионам России, заявили «Известиям» в посольстве РФ в Риме.

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