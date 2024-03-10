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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дана Уайт: «Если бы Фьюри подготовился, то нокаутировал бы Нганну, как это сделал Джошуа»

«Если бы Фьюри нормально подготовился к бою, а не выглядел бы как человек, который съел Тайсона Фьюри, то его поединок с Фрэнсисом Нганну закончился бы так же, как и у Энтони Джошуа.

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