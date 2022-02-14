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Географам придётся пропить глобусы

Географам придётся пропить глобусы

Оплата выше минимальной лишь у одного из четырёх педагогов в стране Светлана Гомзикова Фото: Виталий Невар/ТАСС Материал комментируют: Дмитрий Казаков Три из четырёх российских учителя (76%) имеют оклад ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ).

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