Географам придётся пропить глобусы

Оплата выше минимальной лишь у одного из четырёх педагогов в стране Светлана Гомзикова Фото: Виталий Невар/ТАСС Материал комментируют: Дмитрий Казаков Три из четырёх российских учителя (76%) имеют оклад ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ).