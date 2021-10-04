Пресс-секретарь Госдепа Прайс заявила о планах США выступать против Северного потока — 2

ВАШИНГТОН, 4 окт - РИА Новости. США пока не готовы комментировать сообщения о начале заполнения газопровода "Северный поток — 2", но считают проект геополитическим и продолжают выступать против его реализации, сообщил пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс.
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