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Никитин о победной серии ЦСКА: «Как говорил Сергей Николаев: «Команда как птичка – передавила, обкакалась, отпустила и улетела». Нужно не передавить и не отпускать»

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин высказался о победной серии команды после матча Фонбет чемпионата КХЛ против « Салавата Юлаева » (3:1).

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