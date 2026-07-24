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ВС РФ пресекли проведение выставки вооружений на полигоне под Киевом

ВС РФ пресекли проведение выставки вооружений на полигоне под Киевом

Речь идёт о практическом демонстрационном мероприятии Defense Demo Day & Defense Expo "Критично Захищено" ("Критически Защищено"), организованном Ассоциацией производителей беспилотных систем и сопутствующих технологий "Армада" на полигоне рядом с селом Капитановка (Бучанский район Киевской области), в 10 км к западу от Киева.

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Комментарии
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Валерий Фоменков
Смерть бандеросрани и западным фашистам!
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1 м.
Игорь Кузнецов
Следкет отметить что удар &quot;тем более показателен, что нанесён был обыкновенной баллистикой&quot;. Это значит что не могут ВСУ организовать хотя бы предупреждение о нанесении удара. Или ещё не поняли что эскалация приобретает &quot;другой оборот&quot; после их террористичееских ударов?
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1 м.
тимур чагалидзе
Любо-дорого читать такие вести! Хана укро и евросвиньям и их игрушкам)))
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1 м.