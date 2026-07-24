ВС РФ пресекли проведение выставки вооружений на полигоне под Киевом

Игорь Кузнецов

Следкет отметить что удар "тем более показателен, что нанесён был обыкновенной баллистикой". Это значит что не могут ВСУ организовать хотя бы предупреждение о нанесении удара. Или ещё не поняли что эскалация приобретает "другой оборот" после их террористичееских ударов?