Состоялся релиз ремейка Ninja Gaiden 2 Black: появилась страница в Steam и системные тре...

Состоялся релиз ремейка Ninja Gaiden 2 Black: появилась страница в Steam и системные требования – игра вышла без защитыСегодня состоялся релиз ремейка Ninja Gaiden 2 Black от компании Koei Tecmo на PC, PS5 и Xbox Series X/S.
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