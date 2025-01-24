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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Состоялся релиз ремейка Ninja Gaiden 2 Black: появилась страница в Steam и системные тре...

Состоялся релиз ремейка Ninja Gaiden 2 Black: появилась страница в Steam и системные тре...

Состоялся релиз ремейка Ninja Gaiden 2 Black: появилась страница в Steam и системные требования – игра вышла без защитыСегодня состоялся релиз ремейка Ninja Gaiden 2 Black от компании Koei Tecmo на PC, PS5 и Xbox Series X/S.

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