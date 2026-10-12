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Регионы России

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Конфликт с местным водителем в Таиланде спровоцировал обсуждение границ блогерской свободы

Конфликт с местным водителем в Таиланде спровоцировал обсуждение границ блогерской свободы

Путешествие корейского стримера по Бангкоку завершилось серьезным конфликтом с водителем тук-тука, который выразил недовольство съемкой и потребовал прекратить запись.

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