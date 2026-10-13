Происшествия
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Происшествия

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Сотрудники уголовного розыска задержали в Саратове подозреваемого, укравшего 10 млн рублей у мужчины, давшего ему деньги на проезд

В Саратове в дежурную часть отдела полиции № 6 обратился 44-летний гражданин, который сообщил о краже у него крупной суммы денежных средств.

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