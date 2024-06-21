В Братске полицейские спасли змею по кличке Питоша

Экипаж ППС обнаружил змею возле многоквартирного дома по улице Мира в Центральном районе Братска. Старший лейтенант полиции Александр Лунин, который два месяца назад спас раненого в ДТП сиамского кота, снова не остался равнодушным к чужой беде.