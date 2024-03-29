Вредит не только зубам: Доктор Мясников раскрыл правду о кариесе

Врачи рассказали о неожиданных последствиях плохого состояния зубов.Так, врач-реабилитолог Сергей Агапкин рассказал в эфире программы доктора Мясникова "О самом главном" на канале "Россия 1" о том, чем может грозить пациентам банальный кариес.