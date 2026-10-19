Нижегородский хоровой колледж имени Л.К. Сивухина стал обладателем прав на бренд «Музыка балконов». Товарный знак зарегистрирован Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатент) и внесен в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации.