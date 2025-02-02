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Трамп и реальность

Трамп и реальность

ДМИТРИЙ  ЕВСТАФЬЕВ Gettyimages.ru / © Kevin Carter Наблюдая за деятельностью администрации Трампа, нельзя отделаться от двух ощущений: во-первых, что Дональд Трамп только сейчас начинает понимать, насколько тяжёлое наследство ему досталось.

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