Трамп и реальность

ДМИТРИЙ ЕВСТАФЬЕВ Gettyimages.ru / © Kevin Carter Наблюдая за деятельностью администрации Трампа, нельзя отделаться от двух ощущений: во-первых, что Дональд Трамп только сейчас начинает понимать, насколько тяжёлое наследство ему досталось.