Генетическое открытие проливает свет на новые механизмы расстройств нервно-развития

Ученые из Медицинской школы Икана на горе Синай и их международные коллеги идентифицировали мутации в некодирующем гене RNU2-2 как причину редкого расстройства нервно-развития, часто сопровождающегося тяжелой эпилепсией.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии