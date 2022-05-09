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Что происходит под Харьковом – данные братьев Лужецких

Что происходит под Харьковом – данные братьев Лужецких

Максим Карпенко.   О том, как обстоят дела в освобожденных населенных пунктах Харьковской области в интервью «ПолитНавигатору» рассказали волонтеры, братья Дмитрий и Ярослав Лужецкие – бывшие политзаключенные, которые основали свой штаб в Купянске.

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