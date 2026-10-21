Ян Диоманде набирает очки по системе «гол+пас» в четвертом матче подряд. 19-летний вингер « Реала » вышел на замену на 70-й минуте матча Лиги чемпионво против « РБ Лейпциг » (4:1).
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