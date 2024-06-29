Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

177 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Надежда Новопашина
    Господи! Ну до чего отвратительная рожа!Историка Тамару Э...
  • виктор комягин
    гниды забыли как вас напалмом америкосы жгли, как свиней опаливают перед жаркой....свиньи неблагодарные...сколько наш...Глава МИД Вьетнам...
  • виктор комягин
    Вонючий гном вообще о@уел? какой на хер тебе Крым...перестань коку нюхать, совсем мозги сгнили....ни каких тогда мирн...Зеленский объявил...

Зеленский объявил о подготовке плана перемирия с РФ

Зеленский объявил о подготовке плана перемирия с РФ

Киев надеется как можно скорее прийти к "справедливому миру", отметил украинский президент Украина подготовит детальный план завершения конфликта с Россией, заявил Владимир Зеленский на пресс-конференции с президентом Словении.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
В
Владимир
Этому еврейскому козлу, что до сих пор непонятно, что 3/4 территории окраины России (типо украина) Российские, русские территории. И мы за ними придем. Не сегодня, так завтра!!!!
Ответить
15 час.
виктор комягин
Вонючий гном вообще о@уел? какой на хер тебе Крым...перестань коку нюхать, совсем мозги сгнили....ни каких тогда мирных договоров....встретимся в Киеве ублюдок....если доживешь...кусок дерьма💩💩💩💩💩
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх