Киев надеется как можно скорее прийти к "справедливому миру", отметил украинский президент Украина подготовит детальный план завершения конфликта с Россией, заявил Владимир Зеленский на пресс-конференции с президентом Словении.
Зеленский объявил о подготовке плана перемирия с РФ
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Владимир
Этому еврейскому козлу, что до сих пор непонятно, что 3/4 территории окраины России (типо украина) Российские, русские территории. И мы за ними придем. Не сегодня, так завтра!!!!
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15 час.
виктор комягин
Вонючий гном вообще о@уел? какой на хер тебе Крым...перестань коку нюхать, совсем мозги сгнили....ни каких тогда мирных договоров....встретимся в Киеве ублюдок....если доживешь...кусок дерьма💩💩💩💩💩
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15 час.
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