Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

98 901 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Рустик Рыксиев
    Какие объяснения, если президент и тот уже ничего не соображает. Точно пипец америке.Пентагон скрывает...
  • лина каюмова (Хорошая)
    Это кто ж так гуляет ?"Пир во время чумы" надо тех кто пригласил потрясти и наказать ,да и вообще, разобраться кто та...«Проголодавшийся»...
  • Александр Свитайло
    Вот таких в президенты США не выбирают((Роберт Кеннеди-мл...

В аэропорту Антальи с началом туристического сезона возникли задержки рейсов

В аэропорту Антальи с началом туристического сезона возникли задержки рейсов

В Турции в аэропорту Антальи начались массовые задержки заграничных рейсов, в том числе — в Россию.РБК со ссылкой на информацию электронного табло сообщает о задержке вылета в Сочи на три с половиной часа, вылет в Москву (Домодедово) задерживается почти пять часов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх