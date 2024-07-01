В аэропорту Антальи с началом туристического сезона возникли задержки рейсов

В Турции в аэропорту Антальи начались массовые задержки заграничных рейсов, в том числе — в Россию.РБК со ссылкой на информацию электронного табло сообщает о задержке вылета в Сочи на три с половиной часа, вылет в Москву (Домодедово) задерживается почти пять часов.