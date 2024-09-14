На «Курганмашзаводе» раскрыли, для чего будет использоваться робот «Каракал». Видео

Гусеничный робот легкого класса «Каракал», который разработал АО «Курганмашзавод», планируют использовать в качестве платформы для установки различного оборудования как военного, так и гражданского назначения.
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