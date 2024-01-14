Как оказалось, дело даже не в генах, а в определенном образе жизни.

Исследования некоммерческой лаборатории продуктов питания и брендов Корнелльского университета бросили еще один камень в сад людей, сидящих на диете: стройные люди не голодают, они ведут здоровый образ жизни.
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