TikTok тестирует виртуальных персонажей для рекламы — они могут отобрать доход у блогеровTikTok рассматривает возможность добавления на платформу виртуальных рекламных персонажей (аватаров) на основе искусственного интеллекта, которые могут составить конкуренцию спонсорской рекламе в видеороликах обычных людей.
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