Минобороны России показало момент уничтожения чешской САУ в зоне СВО

Министерство обороны России опубликовало видео уничтожения чешской САУ в зоне СВО «Маскировка не помогла: российские военные барражирующим боеприпасом поразили колёсную самоходку Dana ВСУ в зоне СВО», — отмечается в заявлении.
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