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Царьград

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Американский дипломат Келли: Россию и Украину ждут выгоды в случае сделки

Американский дипломат Келли: Россию и Украину ждут выгоды в случае сделки

Американский дипломат заявил, что у Москвы имеется возможность достичь устойчивого мира.Заместитель временного поверенного в делах США при ООН Джон Келли считают, что Москву и Киев "ожидают огромные выгоды" в случае заключения мирной сделки.

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