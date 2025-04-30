Американский дипломат Келли: Россию и Украину ждут выгоды в случае сделки

Американский дипломат заявил, что у Москвы имеется возможность достичь устойчивого мира.Заместитель временного поверенного в делах США при ООН Джон Келли считают, что Москву и Киев "ожидают огромные выгоды" в случае заключения мирной сделки.
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